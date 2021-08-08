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Dünya

Afganistan'da ABD B-52 bombardıman uçakları, ilerleyen Taliban mevzilerini vurdu

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde ABD birliklerine ait B-52 bombardıman uçakları, ilerleyen Taliban mevzilerini bombaladı.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 08.08.2021
Afganistan'da ABD B-52 bombardıman uçakları, ilerleyen Taliban mevzilerini vurdu

Kabil

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Favad Aman, basına yaptığı açıklamada, ABD birliklerine ait B-52 bombardıman uçaklarının Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan şehrindeki Taliban mevzilerini bombaladığını aktardı. Saldırıda 200'den fazla militanın öldürüldüğünü ifade eden Aman, Taliban'a ait çok sayıda silah ve mühimmatın da imha edildiğini belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Öte yandan dün öğle saatlerinde Afgan basınında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Taliban'a karşı B-52 uçaklarının kullanılması talimatını verdiği haberleri yer almıştı.

Taliban, yaklaşık iki hafta önce başlattığı saldırıların ardından Cüzcan'ın merkezi Şibirgan şehrini dün öğleden sonra ele geçirmişti.

Taliban, vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi

ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban’la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı. Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi. Ülkenin İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu.

Güneyde Helmand, kuzeydoğuda Badahşan, Tahar, Kunduz, kuzeyde Sar-i Pul ve batıda Herat vilayet merkezleri de Taliban’ın şiddetli saldırıları altında.

Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80’den fazlasını kontrol ettiğini iddia ediyor.

Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD’nin askeri faaliyetleri ay sonunda bitecek.

BM’ye göre, Taliban saldırıları ve çatışmalarda son bir ayda 1000'den fazla sivil hayatını kaybetti. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

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