Euro
6.31
Dolar
5.73
BIST 100
101,836.20
Altın
1,499.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali açılıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde halka hitap ediyor
logo
Dünya

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde bombalı saldırı: 24 ölü

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişi öldü.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 17.09.2019
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde bombalı saldırı: 24 ölü

Kabil

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini açıkladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de artan İslamofobi, Müslümanları daha da bilinçlendiriyor
Türk Konseyi tarihi bir dönüm noktasında
Suudi Arabistan'a yapılan saldırı petrolün dengesini bozdu
ARAMCO saldırısı sonrası Suudi güvenliği
Tunus seçimleri, adaylar ve ‘Müslüman demokrasi’nin imtihanı

Benzer haberler

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde bombalı saldırı: 24 ölü

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde bombalı saldırı: 24 ölü