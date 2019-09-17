Kabil'deki ABD büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı: 22 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki ABD Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısında 22 kişi hayatını kaybetti.
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Afganistan'ın başkenti Kabil'deki ABD Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısında 22 kişinin öldüğü bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, üzerindeki bombayı, Kabil'in Şah Mesut kavşağıdaki ABD Büyükelçiliği yakınında bulunan Savunma Bakanlığına ait bir askeri kamp önünde patlattığını söyledi.
Rahimi, saldırıda 6'sı güvenlik görevlisi 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı Taliban üstlendi.
Öte yandan sabah saatlerinde ülkenin Parvan vilayetinde Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında 26 kişi hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.