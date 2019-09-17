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Dünya

Güney Kore'den lazer silah sistemleri atağı

Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı, insansız hava araçlarını etkisiz hale getirebilecek lazer silah sistemi geliştirmeyi planlıyor.

Nuri Aydın   | 17.09.2019
Güney Kore'den lazer silah sistemleri atağı

Seul

Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA), orduyu modernize etme programı kapsamında drone gibi küçük insansız hava araçlarını tespit ederek etkisiz hale getirecek lazer silah sistemi geliştirmeyi planladığını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, DAPA, drone gibi küçük insansız hava araçlarını tespit ederek etkisiz hale getirme kapasitesi sahip Block-I kod adı verilen lazer silah sistemi geliştirmek için yaklaşık 74 milyon dolarlık bir proje başlattıklarını duyurdu.

Sistemin 2023 yılına kadar tamamlanmasının planlandığı belirtilen açıklamada, "Sistem, kısa mesafelerdeki küçük hedefleri etkisiz hale getirebilme kapasitesine sahip olacak. Silah sistemini, uydu ve savaş uçağı gibi büyük hedefleri de etkisiz hale getirebilmesi için geliştirmeye çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Lazer silah sisteminin optik fiberlerden gönderilen lazerlerle kısa mesafedeki hedefleri etkisiz hale getirmesi öngörülüyor.

DAPA, elektrik enerjisiyle çalışan lazer sisteminin, ışık hızında hareket ederek çok sayıda seri atış yapabildiği ve tek seferde 2 bin vuruş yapabildiğini kaydetti.

Benzer lazer silah sistemleri, ABD, İsrail ve Almanya gibi ülkelerde bulunuyor.



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