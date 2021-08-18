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Dünya

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin BAE'de olduğu duyuruldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesinin BAE'de olduğunu doğruladı.

İdiris Okuduci   | 18.08.2021
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin BAE'de olduğu duyuruldu

İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesinin BAE'de olduğunu doğruladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasından sonra ülkesini terk eden Gani'ye ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, BAE'nin Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesini insani gerekçelerle kabul ettiği ifade edildi.

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