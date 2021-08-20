Dolar
8.49
Euro
9.93
Altın
1,782.46
ETH/USDT
3,224.10
BTC/USDT
48,332.00
BIST 100
1,444.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Joe Biden Afganistan'daki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Afgan siyasetçi Hikmetyar, Taliban liderlerinin Kabil'e gelmesiyle hükümet görüşmelerinin başlayacağını açıkladı

Afganistan'ın önde gelen siyasilerinden Gülbeddin Hikmetyar, yeni hükümet çalışmalarının Taliban liderlerinin başkent Kabil'e gelmesiyle başlayacağını bildirdi.

Bilal Güler   | 20.08.2021
Afgan siyasetçi Hikmetyar, Taliban liderlerinin Kabil'e gelmesiyle hükümet görüşmelerinin başlayacağını açıkladı

Ankara

Afganistan basınına konuşan Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar, yeni hükümet kurulması için Afgan siyasi liderleri ile Taliban arasındaki resmi görüşmelerin Taliban liderlerinin Kabil'e varmasıyla başlayacağını belirtti.

Hikmetyar, Taliban'ın kapsayıcı bir hükümet kurmak istediğine dair işaretler olduğunu ifade ederek, Taliban heyetleri ile son günlerde yapılan görüşmelerin resmi ziyaret kapsamında olmadığını kaydetti.

Yakın zamanda Afganistan'da "kapsayıcı İslamcı hükümet" kuracaklarını duyuran Taliban, oluşturduğu heyetlerle önde gelen Afgan siyasileri ziyaret etmişti.

Taliban heyetleri, son günlerde eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar ile bir araya gelmişti.

Taliban’ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aşı olmayanların konser, sinema ve tiyatro gibi faaliyetlere katılımında negatif PCR testi zorunluluğu getirilecek
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Moderna aşısında kalp kası iltihabı riski düşünülenden yüksek olabilir
Türkiye'de 19 bin 918 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 895 kişi öldü

Benzer haberler

Afgan siyasetçi Hikmetyar, Taliban liderlerinin Kabil'e gelmesiyle hükümet görüşmelerinin başlayacağını açıkladı

Afgan siyasetçi Hikmetyar, Taliban liderlerinin Kabil'e gelmesiyle hükümet görüşmelerinin başlayacağını açıkladı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye Kabil havaalanının güvenliğini sağlamaktaki rolü için teşekkür etti

NATO dışişleri bakanları, Taliban'ı tahliyeleri kolaylaştırmaya çağırdı

Beyaz Saray: Afganistan'dan dün yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi

Beyaz Saray: Afganistan'dan dün yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi
İngiltere, söz verilen herkesin Afganistan'dan tahliye edilemeyeceğini duyurdu

İngiltere, söz verilen herkesin Afganistan'dan tahliye edilemeyeceğini duyurdu
Türk askeri Kabil'deki kontrol noktasında annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe şefkat elini uzattı

Türk askeri Kabil'deki kontrol noktasında annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe şefkat elini uzattı