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Dünya

AFAD, Pakistan'daki sel felaketinde ihtiyaç sahipleri için çadır kurmayı sürdürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Pakistan’da selden etkilenen bölgelerde ihtiyaç sahiplerinin barınmaları için çadır kurulumlarına devam ediyor.

Muhammet Nazım Taşcı   | 12.09.2022
AFAD, Pakistan'daki sel felaketinde ihtiyaç sahipleri için çadır kurmayı sürdürüyor

İslamabad

Sindh eyaletinin Mirpurhas bölgesinde selzedeler için 20 çadır kuran AFAD, bugüne kadar 4 binden fazla çadır dağıttı.

AFAD ayrıca Mirpurhas'ta ihtiyaç sahiplerine 50 gıda kolisi yardımında bulundu.

AFAD, Pakistan'da selden etkilenen bölgelerde 100 binin üzerinde çadır kurmayı planlıyor.

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