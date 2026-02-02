Dolar
43.49
Euro
51.59
Altın
4,648.56
ETH/USDT
2,250.00
BTC/USDT
76,940.00
BIST 100
13,480.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı

Adana'da depremde ağılları zarar gören besiciler verilen çadırlarda yetiştiriciliğe devam etti

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağılları zarar gören besiciler, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı desteklerle yetiştiricilik faaliyetlerini sürdürüyor.

Bekir Ömer Fansa  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Adana'da depremde ağılları zarar gören besiciler verilen çadırlarda yetiştiriciliğe devam etti Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa/AA

Adana

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden Adana'daki besiciler de etkilendi.

Afette, kent genelinde 40 küçükbaş hayvan, 314 kanatlı ve 300 bin balık yavrusu telef oldu, 55 ahır ve ağıl çeşitli oranlarda hasar aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tarım ve Orman Bakanlığı, depremden zarar gören üreticilerin zararlarının karşılanması amacıyla çeşitli desteklerde bulundu.

Bu kapsamda Yüreğir ve Saimbeyli ilçelerinde telef olan 36 koyun ve 4 keçi ile Karaisalı'da 314 kanatlı hayvan yerine üreticilere yenileri dağıtıldı.

Adana'da destek kapsamında ayrıca 20 bin 511 büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricisine toplam 143 milyon 837 bin 450 lira yem desteği, 1984 arıcılık işletmesine de 28 milyon 898 bin 593 lira şeker desteği ödemesi yapıldı.

80 üreticiye çadır desteği

Müdürlük, gerek ahır ve ağılları hasar gören gerekse ihtiyaç duyduğu tespit edilen 80 üreticiye de yaklaşık 90 metrekare büyüklüğünde çadır teslim etti.

Tufanbeyli ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricisi 53 yaşındaki Alattin Sığırcı, AA muhabirine, afette 250 hayvanın bulunduğu ağılının zarar gördüğünü belirtti.

Afetin ardından verilen çadır desteği sayesinde faaliyetlerini sürdürebildiğini anlatan Sığırcı, şu anda 400 küçükbaş hayvanının bulunduğunu ifade etti.

Sığırcı, süreç içerisinde ağılını yaptırdığını belirterek, "Çadırın çok faydasını gördüm. Hayvanlarım dışarıda kalacaktı. Çadırı getirdik kurduk. Şimdi hayvanlarımın yarısına burada bakıyorum. Çok memnun kaldık." dedi.

Depo alarak kullanıyor

Kozan ilçesi Çürüklü Mahallesi'nde ağılı zarar gören 63 yaşındaki Rahmi Nergiz de çadır desteği sayesinde hayvanlarının o soğuk günlerde dışarıda kalmadığını dile getirdi.

Çadırı ağılını yeniden yaptırana kadar 60 hayvanının barınması için kullandığını belirten Nergiz, şu anda ise çadırın yem ve saman deposu olarak çok işine yaradığını ifade etti.

Nergiz, hayvan sayısının şu anda 90'a ulaştığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 450 bin uyuşturucu hap, 1 kilo 660 gram kokain ele geçirildi
Türkiye'de yılda ortalama 180 bin çocuk suça karışıyor
Türkiye’de 60 yılda kaybedilen sulak alanlar Marmara Denizi'nin büyüklüğünü aştı
Hatay'da depremlerde hasar gören camilerin yerine yenileri yapılıyor
Aydın'da sel suları zeytin ağacını kökünden söktü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Depremzede besici, devlet desteğiyle sürüsünü büyüttü

Depremzede besici, devlet desteğiyle sürüsünü büyüttü

Adana'da depremde ağılları zarar gören besiciler verilen çadırlarda yetiştiriciliğe devam etti

Depremlerde hayvanları telef olan besici işletmesini devlet desteğiyle ayakta tuttu

Depremde ahırı yıkılan küçükbaş yetiştiricisi devlet desteğiyle üretime döndü

Depremde ahırı yıkılan küçükbaş yetiştiricisi devlet desteğiyle üretime döndü
Ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerinin teknik ve sağlık şartları belirlendi

Ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerinin teknik ve sağlık şartları belirlendi
Tarım ve Orman Bakanlığından Antalya'daki hasar tespit incelemelerine ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığından Antalya'daki hasar tespit incelemelerine ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet