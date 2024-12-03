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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AFAD, gıda krizinin derinleştiği Gazze'de Filistinlilere un dağıtımı gerçekleştirdi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 424 gündür devam ederken AFAD, İsrail ordusunun "aç bırakmayı" silah olarak kullandığı Gazze Şeridi'nde, Filistinlilere un dağıtımı gerçekleştirdi.

Saed Sabri Abu Nabhan  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
AFAD, gıda krizinin derinleştiği Gazze'de Filistinlilere un dağıtımı gerçekleştirdi Fotoğraf: Doaa Albaz/AA

Kudüs

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 424 gündür devam ederken Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İsrail ordusunun "aç bırakmayı" silah olarak kullandığı Gazze Şeridi'nde, Filistinlilere un dağıtımı gerçekleştirdi.

03.12.2024

AFAD, İsrail saldırıları ve bölgeye uyguladığı tam ambargo sebebiyle gıda krizinin derinleştiği Gazze Şeridi'nde, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla yerinden edilmiş ailelere un çuvalı dağıttı.

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler haftalar sonra una ulaşabilmek için kamptaki UNRWA dağıtım merkezine geldi. Dağıtım sonucu 65 gün sonrası bir çuval una ulaştığını belirten Filistinli kadın "10 kişilik bir aileyiz. Özel gereksinimli bir çocuğum var.

Günlerdir önlerine boş tabak veriyorum. Bombardımana sabrettik, ölüme sabrettik ancak açlığa sabredemiyoruz. 6 çocuğum var, çocuklarımızın önünde aciz kalıyoruz, boynumuz bükülüyor." diyerek içinde bulundukları zor durumu özetledi.

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