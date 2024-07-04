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Dünya

AB'nin Çin'de üretilen elektrikli otomobillere ek vergisi fiyatlara yansıyacak

Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere 38,1'e varan oranlarda ilave gümrük vergisi kararı karşında büyük üreticiler fiyatları artırmaya hazırlanıyor.

Ata Ufuk Şeker  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
AB'nin Çin'de üretilen elektrikli otomobillere ek vergisi fiyatlara yansıyacak

Brüksel

AB Komisyonu, bugün Çin'de üretilen elektrikli otomobillere sağlanan sübvansiyonlar nedeniyle ek vergi kararının yarından itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Böylece, Çin'de üretim yapan firmalardan BYD yüzde 17,4, Geely yüzde 19,9, SAIC yüzde 37,6, işbirliği yapan elektrikli otomobil üreticileri yüzde 20,8, işbirliği yapmayan şirketler de yüzde 37,6 oranında vergiye tabi tutulacak.

Ek vergiler yürürlükteki yüzde 10'luk verginin üzerine gelecek.

Bu durum karşında Çin'de üretim gerçekleştiren elektrikli otomobil firmaları yeni önlemler almak üzere adımlar atıyor.

Bazı modellerini Çin'de üreten ABD firması Tesla, ithal edilen Model 3'ün Avrupa'daki fiyatlarını artıracağını açıkladı.

Çin firması Geely'nin sahip olduğu Polestar da gümrük vergilerinin araba fiyatları üzerindeki baskıyı dengelemek için hafifletici önlemler alınacağını bildirdi.

BYD firması ise AB'de satılan elektrikli otomobillerin fiyatları konusunda atacağı adımı henüz açıklamadı.

MG'nin sahibi olan SAIC de henüz bir artış planı duyurmadı.

MG ve NIO gibi Çin markaları ise yıl sonuna kadar bir artış öngördüklerini belirtti.

Son yıllarda Avrupa ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çin üreticilerinin payı hızla yükseliyordu.

Çin'de üretilen düşük fiyatlı ve sübvanse edilmiş elektrikli otomobillerin satışları rakiplerini hızla geride bırakıyordu.

AB'de satılan elektrikli araçlar içinde Çin markalarının payı 2019'da yüzde 1'in altındayken, son dönemde yüzde 8'e ulaşmıştı.

Çin'in benzer segmentlerdeki elektrikli otomobil fiyatları Avrupa'da üretilen modellerin yüzde 20 altında seyrediyordu.

Çin'de, BYD, SAIC ve Geely gibi markalar ile Tesla ve farklı Avrupa şirketlerinin üretimi yapılıyor.

Avrupa'daki özellikle Fransa gibi bazı ülkelerdeki üreticiler, Çin yapımı modellerin iç pazarlarında hakimiyet kurmasından rahatsızlık duyuyordu. Alman üreticiler ise Çin'le ilişkilerin gerilmesinden ve bu pazardaki kayıplardan çekiniyor ve vergiye karşı çıkıyordu.

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