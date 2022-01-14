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Dünya

ABD'nin YPG/PKK ile kurduğu sınır muhafız birlikleri Kamışlı'da siyasi uzantı kurdu

ABD ile terör örgütü YPG/PKK'nın maaş bağlayarak Suriye'nin Irak sınırında kurduğu El Cezire Muhafızları grubu, Kamışlı ilçesinde sözde siyasi parti kurdu.

Ethem Emre Özcan, Mohamad Misto   | 14.01.2022
ABD'nin YPG/PKK ile kurduğu sınır muhafız birlikleri Kamışlı'da siyasi uzantı kurdu

Kamışlı/Ankara

YPG/PKK'nın paravan isim olarak kullandığı "SDG"nin çatısı altında oluşturulan El Cezire Muhafızları grubunun Kamışlı ilçesinde oluşturduğu yapıya "Suriye İnşa ve Geliştirme Partisi" adı verildi.

Yeni yapının başkanlığına ABD'nin fonladığı El Cezire Muhafızları grubunun başındaki Rafi Harran'ın kardeşi Muhammed Kani Selman Harran getirildi.

300 kişilik sözde kurucu heyette YPG/PKK’ya yakınlığıyla bilinen çok sayıda kişi yer aldı.

ABD'nın Suriye'de Irak sınırına yerleştirdiği silahlı yapı

Geçen sene martta ABD'nin isteği doğrultusunda, "SDG" adını kullanan YPG/PKK, Fırat Nehri'nin doğusunda içinde az sayıda Kürt unsurun yer alacağı ancak büyük bölümü Araplardan meydana gelecek yeni bir askeri yapılanma süreci başlatmıştı.

ABD, Irak sınırındaki askeri yapılanma için iki ayrı koldan gitti, sınır hattını Haseke ve Deyrizor illerinin idari sınırlarını gözeterek tasarladı.

Haseke hattını Carba aşiretinin örgütle çalışan uzantısı Senadid grubuna veren ABD, Deyrizor hattını ise Şammar aşiretiyle ele aldı.

Başvurusu kabul edilen kişilere aylık 820 biner Suriye lirası (230 dolar) maaş bağlandı.

SDG çatısı altında kurulan yapıya, maaş karşılığı girmek için yapılan başvurulardan 7 bini kabul edildi.

Yaklaşık 2 haftalık hızlandırılmış silahlı eğitimlerin ardından ilk etapta binlerce Arap Ekim 2021'de Suriye'nin Irak sınırında konuşlandırılmıştı.


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