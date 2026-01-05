ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sırasında Kübalı 32 asker ve polisin öldüğü açıklandı
Küba hükümeti, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi esnasında 32 asker ve polisinin hayatını kaybettiğini belirterek, ülkede iki gün yas ilan etti.
Küba devlet televizyonundan yapılan açıklamada, Kübalı asker ve polislerin, ABD'nin müdahalede bulunduğu akşam Venezuela hükümetinin talebi doğrultusunda yürütülen bir görev kapsamında Venezuela'da olduğu bildirildi.
Açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında görevde bulunan 32 asker ve polisin hayatını kaybettiği belirtildi.
Küba hükümeti, hayatını kaybeden asker ve polisler için iki gün yas ilan etti. Yetkililer, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Küba: Latin Amerika, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından varoluşsal tehdit altında
Telesur internet sitesinin haberine göre, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından çevrim içi düzenlenen Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Zirvesinde konuştu.
Bu müdahaleyi "tüm siyasi ve ideolojik çizgiler için tarihsel ve çok yönlü bir varoluşsal tehdit" olarak nitelendiren Rodriguez, tüm CELAC ülkelerine bu tehdit karşısında "bağımsızlık ve egemenliklerinin esaslarını ortaklaşa savunma" çağrısı yaptı.
Rodriguez, ABD'nin Latin Amerika'yı "arka bahçesi" gibi gören tutumunu reddettiklerini belirterek, "emperyalist ve faşist" girişimlerle bölgeye baskı kurma niyetinin de karşısında duracaklarını söyledi.
ABD'nin askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ve eşi Cilia Flores'in serbest bırakılmaları için tüm diplomatik ve siyasi kanalların da kullanılması gerektiğini vurgulayan Rodriguez, "kaba güç ve barbarlığın, uluslararası hukukun önüne geçmemesi gerektiğini" kaydetti.
Rodriguez, meydana gelen can ve mal kaybından ABD'nin sorumlu olduğunu ifade ederek, "Saldırılardan sorumlu olanlardan hesap sorulması gerekecek." dedi.
Ne olmuştu?
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.
Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.
Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.
