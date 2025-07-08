ABD'nin Texas eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e çıktı
ABD'nin Texas eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e yükseldiği bildirildi.
Kerrville
Yetkililer, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde can kaybı sayısına ilişkin açıklama yaptı.
Söz konusu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e yükseldiğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Yetkililer, sellerde can kaybının en çok Kerr bölgesinde yaşandığını ifade ederek, burada 28'i çocuk 84 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
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ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.
ABD'nin Texas eyaletinde, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi https://t.co/w1E0lstjJ5 pic.twitter.com/Zx03gdjMYA— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 8, 2025
Texas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.
Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump'ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini (NWS), felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.