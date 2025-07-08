Dolar
40.02
Euro
47.10
Altın
3,327.35
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,146.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin Texas eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e çıktı

ABD'nin Texas eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e yükseldiği bildirildi.

Ayşe İrem Çakır  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
ABD'nin Texas eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e çıktı Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

Kerrville

Yetkililer, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde can kaybı sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e yükseldiğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Yetkililer, sellerde can kaybının en çok Kerr bölgesinde yaşandığını ifade ederek, burada 28'i çocuk 84 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

Texas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.

Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump'ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini (NWS), felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanımızın her daim yanında ve arkasında olacağız
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası sürüyor
Türkiye ve dünya gündemi
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 25 gözaltı kararı
İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyede

Benzer haberler

Japonya Başbakanı İşiba, ABD'nin ülkesine yüzde 25 tarife kararını "talihsiz" bulduğunu belirtti

Japonya Başbakanı İşiba, ABD'nin ülkesine yüzde 25 tarife kararını "talihsiz" bulduğunu belirtti

El Salvador'daki hapishaneye sınır dışı edilen göçmenlerin ABD'nin kontrolünde olduğu belirtildi

ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlar yaklaşık 34 bin hektar alana yayıldı

Brezilya lideri Lula da Silva'dan Trump’ın Bolsonaro’ya desteğine karşı "egemenlik" vurgusu

Brezilya lideri Lula da Silva'dan Trump’ın Bolsonaro’ya desteğine karşı "egemenlik" vurgusu
ABD'nin Texas eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e çıktı

ABD'nin Texas eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e çıktı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet