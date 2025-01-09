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Dünya

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın yemin töreni için rekor seviyede bağış toplandı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın görevi devralacağı 20 Ocak'taki yemin töreni için toplanan bağış miktarı 170 milyon doları aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Zeynep Katre Oran  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın yemin töreni için rekor seviyede bağış toplandı

Washington

Trump'ın ülkenin 47. başkanı seçilmesinin ardından toplanmaya başlanan bağışlar hakkında bilgi sahibi bir yetkili, yemin töreninin finansmanında kullanılacak paranın 170 milyon doları geçtiğini doğruladı.

Yemin töreni hazırlıklarıyla ilgilenen komitenin, 20 Ocak tarihine kadar 200 milyon dolardan fazla bağış toplayacağını öngören yetkili, tören masraflarından artması muhtemel paranın gelecekte kurulacak bir başkanlık kütüphanesi için kullanılmasının planlandığını aktardı.

Başkanlık yemin töreni için alınan bağışlar, genellikle geçit töreni ve balo gibi töreni çevreleyen türlü etkinliklerin giderlerinin karşılanmasında kullanılıyor.

Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre, Trump'ın yemin töreni komitesi tarafından bugüne kadar toplanan rekor düzeydeki bağış, 4 yıl önce mevcut başkan Joe Biden'ın töreni için toplanan yaklaşık 62 milyon dolarlık miktarın neredeyse 3 katı.

Trump'ın 2016'daki ilk yemin törenine de yaklaşık 107 milyon dolar bağış yapılmıştı.

Bağış yapanlar arasında ABD merkezli büyük teknoloji şirketleri de var

Trump'ın Kasım 2024'te düzenlenen başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından ABD'de bulunan büyük teknoloji şirketleri, seçilmiş başkanın yemin töreni için bağış yapmaya başladı.

Amazon ve sosyal medya platformları Facebook ile Instagram'ın sahibi Meta şirketi, geçen ay törende kullanılmak üzere ayrılan fona 1 milyon dolarlık bağışlarda bulunmuştu.

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman da 1 milyon dolar değerinde kişisel bağış yapmayı planladığını belirtmişti.

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