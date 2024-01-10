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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'nin San Francisco kentinde Gazze'de ateşkes çağrısı yapan karar tasarısı kabul edildi

ABD'nin California eyaletindeki San Francisco kenti yönetimi, Gazze'de "sürdürülebilir ateşkes çağrısı" yapan karar tasarısını kabul etti.

Aynur Şeyma Asan  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
ABD'nin San Francisco kentinde Gazze'de ateşkes çağrısı yapan karar tasarısı kabul edildi

San Francisco

San Francisco Denetim Kurulu, yaptığı oylamada, İsrail'in Gazze'yi işgalinde ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını 8'e 3 oyla kabul etti.

Karar tasarısıyla, Gazze'de "sürdürülebilir" ateşkes çağrısı yapılmasının yanı sıra "Yahudi karşıtı, Filistinli karşıtı ve İslam karşıtı (İslamofobi) ifadeler ve saldırılar" kınandı.

Bölgeye insani yardımların ulaşması ve esirlerin serbest bırakılması çağrısı da yapılan karar tasarısıyla ABD Başkanı Joe Biden hükümeti de ateşkes çağrısı yapmaya davet edildi.

ABD kentlerinde kabul edilen Gazze'de ateşkes çağrısı yapan karar tasarıları

Kuzey Karolina eyaletindeki Wilmington Kent Konseyi, 16 Kasım 2023'te, Gazze'de derhal kalıcı ateşkes çağrısı yapılmasını talep eden karar tasarısını onaylamıştı.

Georgie eyaletine bağlı Atlanta Kent Konseyi de Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yapılmasını ve sivillere yönelik toplu cezalandırma ve şiddetin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan karar tasarısını 20 Kasım'da kabul etmişti.

Ohio eyaletindeki Akron Kent Konseyinde ise kalıcı ateşkesin yanı sıra İsrail'in "yasa dışı yerleşim faaliyetlerine" son vermeye çağrıldığı karar tasarısı, 20 Kasım'da oy birliğiyle kabul edilmişti.

Michigan Temsilciler Meclisi ve Senato üyesi 25 kişi, 23 Kasım'da, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup göndererek, Gazze'de "kalıcı ateşkesi sağlama" çağrısı yapmıştı.

Kaliforniya eyaletindeki Oakland Kent Konseyi, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını 28 Kasım'da kabul etmişti.

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