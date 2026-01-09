Dolar
Dünya

ABD'nin Portland kentinde federal göçmenlik ajanı 2 kişiyi yaraladı

ABD'nin Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmesinin ardından, Portland kentinde de federal göçmenlik ajanı, bir araçtaki 2 kişiyi silahla yaraladı.

Bekir Aydoğan  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
ABD'nin Portland kentinde federal göçmenlik ajanı 2 kişiyi yaraladı

Ankara

Portland Polisinden yapılan açıklamada, dün yerel saatle 14.18'de silahlı saldırı ihbarı sonrası olay yerinde silahla vurulmuş bir erkek ve bir kadın bulunduğu belirtildi.

"Federal ajanların karıştığı silahlı saldırı" sonrasında 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin sağlık durumlarının bilinmediği kaydedildi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da Portland'daki silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Öte yandan, ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, görevlilerin kentte "hedefli bir araç durdurma" eylemi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Araçtaki yolcu ve hedef, Tren de Aragua fuhuş çetesiyle bağlantılı ve Portland'da yakın zamanda silahlı saldırıya karışmış Venezuelalı bir yasa dışı kaçak." ifadelerine yer verildi.

Aracın sürücüsünün de "Tren de Aragua"ya üye olduğuna inanıldığı kaydedilen açıklamada, federal ajanların kendilerini tanıttığında sürücünün aracı yetkililerin üzerine sürmeye çalıştığı öne sürüldü.

Açıklamada, federal ajanın "savunma amaçlı ateş açtığı" savunuldu.

Minneapolis kentindeki olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ilk açıklamasında, öldürülen kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürerek, "Bizim bir memurumuz, hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." ifadesini kullanmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisi, silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
