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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden vatandaşlarına 'ülkeyi acilen terk edin' tavsiyesi

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, birçok hava yolu firmasının Rusya uçuşlarını iptal ettiğini ve birçok ülkenin de hava sahasını Rus hava yollarına kapattığını belirterek bu ülkedeki vatandaşlarına "ülkeyi acilen terk edin" çağrısında bulundu.

Dildar Baykan Atalay   | 28.02.2022
ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden vatandaşlarına 'ülkeyi acilen terk edin' tavsiyesi

Washington

ABD'nin Rusya Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Birçok hava yolu firması Rusya uçuşlarını iptal ediyor ve birçok ülke Rus hava yolu şirketlerine hava sahalarını kapatıyor. ABD vatandaşları hala aktif olan ticari seyahat seçeneklerini kullanarak Rusya'dan bir an önce çıkmayı değerlendirmelidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya'ya yönelik seyahat uyarısın "4. Seviye: Seyahat Etmeyin" seviyesine çıkardığı anımsatıldı.

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