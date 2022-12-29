Dolar
18.72
Euro
19.89
Altın
1,809.59
ETH/USDT
1,196.00
BTC/USDT
16,558.00
BIST 100
5,345.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya'daki üçlü toplantıya ilişkin değerlendirmede bulundu.
logo
Dünya

ABD'nin Meksika sınırına düzensiz göçmen işlemleri için 1000 kişilik çadır tesis kuruluyor

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı sınır kasabası El Paso’da, artması beklenen yasa dışı göçmen akını işlemleri için 1000 kişilik çadır tesis kurulmaya başlandı.

Islam Doğru   | 29.12.2022
ABD'nin Meksika sınırına düzensiz göçmen işlemleri için 1000 kişilik çadır tesis kuruluyor

New York

ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) sözcüsü Landon Hutchens CNN’e yaptığı açıklamada, çadır tesisin ABD sınır devriyelerince kullanılacağını belirterek "Yaklaşık 1000 yasa dışı göçmeni tutma kapasitesine sahip tesiste, ABD yasalarına göre yasa dışı göçmenlerin işlemleri yapılacak.” dedi.

Hutchens, çadır tesisin kurulumunun halen devam ettiğini, ocakta kullanılmaya başlanacağını bildirdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump zamanında uygulanmaya konulan, "Title 42" olarak bilinen yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini hızlandıran 42. kanunun kaldırılması tartışmaları üzerine ABD İç Güvenlik Bakanlığı, sınırda göçmen akını beklentisine karşı yaklaşık 10 çadır tesis kurmayı planladığını açıklamıştı.

42. kanun tartışmaları

ABD Bölge Yargıcı Emmet Sullivan, kasımda, Trump döneminde Kovid-19 salgını nedeniyle “kamu sağlığı” sebep gösterilerek yürürlüğe konulan 42. kanunun "keyfi ve kaprisli" olduğunu öne sürerek kaldırılması gerektiğine karar vermişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı da yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandıran ve kamuoyunda zaman zaman tartışmalara neden olan söz konusu kanunun uygulamasının kaldırılmasına yönelik iki hafta önce hazırlıklar yapıldığını açıklamıştı.

Bakanlığın internet sitesinde, uygulamanın 21 Aralık’ta son bulacağı duyurulmuştu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 42. kanun uygulamasının sona ermesi sonrasında Meksika sınırından günlük 9 ila 14 bin kişinin sınırı geçmeye çalışabileceği yönünde uyarısında bulunmuştu.

Özellikle Meksika’ya sınırı bulunan Cumhuriyetçi eyaletler 42. kanunun kaldırılma planına tepki gösterirken, Teksas’ın El Paso gibi sınıra yakın bazı şehirlerde yasa dışı göçmen akınına karşı acil durum ilan edilmişti.

New York ve California gibi Demokrat yönetime sahip eyaletler de 42. kanunun kaldırılması halinde tekrar düzensiz göçmen akınına uğrayabilecekleri uyarısında bulunarak, Kongre ve federal hükümetten finansal yardım çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu kanunun yürürlükte kalması için 19 eyalet ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuş, mahkeme önce 20 Aralık'ta süreci geçici olarak askıya almış, önceki gün de 42. kanunun 2023’te tekrar incelenmesi için uygulamanın devamına karar vermişti.

Beyaz Saray da karara ilişkin "Elbette bu karara uyacağız ve Mahkemenin incelemesine hazırlanacağız." açıklamasında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD sözleşmeli 70 personel alacak
Yeni asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
CMK gereğince görevlendirilen müdafilere 2023'te yapılacak ödeme tarifesi belirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023'ün 'Aşık Veysel Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge
İstanbul’da yılbaşı öncesi alkollü ürün satışı yapılan yerler denetlendi

Benzer haberler

ABD'nin Meksika sınırına düzensiz göçmen işlemleri için 1000 kişilik çadır tesis kuruluyor

ABD'nin Meksika sınırına düzensiz göçmen işlemleri için 1000 kişilik çadır tesis kuruluyor

Beyaz Saray "sınır dışı edilmeyi hızlandıran" kanunun devamı kararına uyacak

ABD Yüksek Mahkemesi, 42. kanunun kaldırılmasını geçici olarak durdurdu

New York, 42. maddenin kaldırılması sonrası yasa dışı göçmen akınından endişeli

New York, 42. maddenin kaldırılması sonrası yasa dışı göçmen akınından endişeli
İsviçre televizyonu Yunanistan'ın Ege'de göçmenleri geri itmesi ve Türkiye'nin kurtarma operasyonuna şahit oldu

İsviçre televizyonu Yunanistan'ın Ege'de göçmenleri geri itmesi ve Türkiye'nin kurtarma operasyonuna şahit oldu
Texas'ın El Paso kentinde muhtemel göçmen akını nedeniyle acil durum ilan edildi

Texas'ın El Paso kentinde muhtemel göçmen akını nedeniyle acil durum ilan edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet