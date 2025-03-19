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Dünya

ABD'nin Louisiana eyaletinde ilk defa bir mahkum nitrojen gazıyla idam edildi

ABD'nin Louisiana eyaletinde ilk defa bir mahkum nitrojen gazı kullanılarak idam edildi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
ABD'nin Louisiana eyaletinde ilk defa bir mahkum nitrojen gazıyla idam edildi

İstanbul

ABD medyasındaki haberlere göre, Yüksek Mahkemenin, bölge yargıcının idamın durdurulması kararını geri çevirmesinin ardından mahkum Jessie Hoffman Jr. cezalandırıldı.

Hoffman'ın avukatı Cecelia Kappel yaptığı açıklamada, idamın "anlamsız" olduğunu ifade ederek mahkumun cinayet işlediği 18 yaşındaki haliyle şimdiki halinin "benzerlik göstermediğini" savundu.

Hoffman'ın idam edilmesiyle Louisiana'da 15 yıl sonra bir mahkum idamla cezalandırılmış oldu. Ayrıca, eyalette ilk defa bir mahkum nitrojen gazı kullanılarak idam edildi.

Hoffman, şubat ayında eyalete açtığı davada idamının durdurulmasını talep etmişti. Hoffman'ın avukatları, mart başında yapılan duruşmada, nitrojen gazıyla idam yönteminin ABD Anayasası çerçevesinde "zalimce" olduğunu savunmuştu.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Shelly Dick 12 Mart'ta, Hoffman'ın nitrojen gazı yöntemiyle idam edilmesini engelleyen ihtiyati tedbir kararı almıştı. ABD Yüksek Mahkemesi, Dick'in bu kararını bozmuştu.

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