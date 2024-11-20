ABD'nin Kiev Büyükelçiliği olası hava saldırısı nedeniyle bir günlüğüne kapatıldı
ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin, Ukrayna'ya olası yoğun hava saldırısı nedeniyle bir günlüğüne kapatıldığı bildirildi.
Kiev
Büyükelçiliğin resmi internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın tüm bölgelerine yönelik olası yoğun hava saldırısıyla ilgili bilgi alındığı belirtildi.
Açıklamada, güvenlik tedbirleri kapsamında Büyükelçiliğin bugün için kapalı olacağı, Büyükelçilik çalışanlarına bulundukları yerlerde kalmalarının tavsiye edildiği kaydedildi.
Açıklamada, "ABD (Kiev) Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına hava alarmı verilmesi halinde derhal sığınmaya hazır olmalarını öneriyor." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.