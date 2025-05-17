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Dünya

ABD'nin Kentucky ve Missouri eyaletlerinde şiddetli fırtına nedeniyle en az 21 kişi öldü

ABD'nin Kentucky ve Missouri eyaletlerinde etkisini gösteren şiddetli fırtına ve kasırga sonucunda ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti.

Damla Delialioğlu  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
ABD'nin Kentucky ve Missouri eyaletlerinde şiddetli fırtına nedeniyle en az 21 kişi öldü Fotoğraf: Arşiv/AA

St. Louis

Kentucky Valisi Andy Beshear, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle en az 14 kişinin yaşamını yitirdiğini doğrularken, ölü sayısının yükselebileceğini belirtti.

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Missouri eyaleti yetkilileri de eyaletin farklı noktalarında etkisini gösteren şiddetli fırtına ve kasırga sonucunda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü ifade etti.

Yetkililer, ayrıca olumsuz hava olaylarının bölgedeki evlerde hasara yol açtığını, yaralıların ise hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Texas'ın kuzeyi ve Oklahoma'nın güneyi gibi çevre bölgelerin risk altında olduğunu bildirdi.

ABD'de olumsuz hava koşulları, Kentucky ve Missouri'de etkisini gösteriyor.

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