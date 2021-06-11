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Dünya

ABD'nin ilk Müslüman federal yargıcı Zahid Quraishi, Senatodan onay aldı

ABD'nin New Jersey eyaletinde hakim olarak görev yapan Pakistan asıllı Zahid Quraishi, ilk Müslüman federal yargıç olarak atandı.

Mücahit Oktay   | 11.06.2021
ABD'nin ilk Müslüman federal yargıcı Zahid Quraishi, Senatodan onay aldı

New York

Amerikan Senatosu, Zahid Quraishi'nin New Jersey eyaleti için bölge yargıcı olmasını onaylayarak, ABD'de ilk defa, anayasanın III. maddesinde belirtilen ayrıcalıklı haklara sahip bir Müslüman federal yargıcı görev başına getirdi.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, oylamadan önce söz konusu atama ile ilgili, "Yalnızca demografik değil, profesyonel çeşitliliği de genişletmeliyiz ve Başkan Biden'ın bu konuda benimle aynı fikirde olduğunu biliyorum. Quraishi, ABD tarihinde III. Madde federal yargıcı olarak görev yapan ilk Amerikalı Müslüman olacak." diyerek Quraishi'nin böyle bir göreve atanmasının önemine dikkati çekti.

ABD Başkan Joe Biden tarafından aday gösterilerek ilk Müslüman Bölge Yargıcı olma yolu açılan Quraishi New Jersey'de sulh hakimi olarak başarılı bir kariyer geçmişine sahip.

ABD İç Güvenlik Bakanlığında bir süre başdanışman yardımcısı olarak da görev yapan Müslüman yargıç, 2004-2006 yılları arasında askeri savcı olarak hizmet ettiği ABD ordusunda yüzbaşı rütbesini kazanmıştı.


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