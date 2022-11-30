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Dünya

ABD'nin güney eyaletlerinde meydana gelen hortumlarda 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin güney eyaletlerini etkileyen şiddetli hava şartları nedeniyle meydana gelen hortumlarda 2 kişinin öldüğü belirtildi.

İslam Doğru   | 30.11.2022
ABD'nin güney eyaletlerinde meydana gelen hortumlarda 2 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

Uluslar Meteoroloji Servisinin bildirdiğine göre, Louisiana, Mississippi ve Alabama eyaletlerinde dünden bu yana en az 35 hortum meydana geldi.

Alabama'daki hortumda bir ağacın evlerinin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Söz konusu hortumlar, 3 eyalette de evlerin çatılarında ve iş yerlerinde ciddi hasarlara ve aşırı yağışlara, bazı yerlerde su baskınlarına neden olurken; şiddetli rüzgarlar da ağaçları ve elektrik direklerini yıktı.

"Poweroutage.us" internet sitesine göre, Mississippi ve Alabama’da yaklaşık 50 bin hane elektriksiz kaldı.

Meteoroloji uzmanları, şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle oluşan söz konusu hortumların "çok büyük ve aşırı tehlikeli" olduğunu belirterek, vatandaşlara gerekli önlemleri almaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

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