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Dünya

ABD'nin Florida eyaleti, bugün karaya ulaşacak Nicole Kasırgası'na hazırlanıyor

ABD'nin Florida eyaletinde ara seçimleri geride bırakan yetkililer, bugün karaya ulaşması beklenen Nicole Kasırgası'nın meydana getirebileceği muhtemel sel baskınları ve yıkımlara karşı alınacak önlemlere yoğunlaştı.

Mücahit Oktay   | 09.11.2022
ABD'nin Florida eyaleti, bugün karaya ulaşacak Nicole Kasırgası'na hazırlanıyor

New York

Florida'da yeniden vali seçilen Ron DeSantis, düzenlediği basın toplantısında, şiddetli fırtınanın "en büyük endişe kaynağı olduğunu ve önemli elektrik kesintilerinin meydana gelebileceğini" söyledi.

DeSantis, acil durumlar için 16 bin işçi, 600 muhafız ve 7 arama-kurtarma ekibinin hazır hale getirildiğini belirtti.

Tedbir amaçlı bazı havalimanlarında uçuşların iptal edildiğini belirten DeSantis, yirmiden fazla bölgede okulların fırtına nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), yaptığı son güncellemede, fırtınanın Bahama Adaları'nın kuzeybatısına ilerlediğini ve Florida'nın West Palm Beach kentine yaklaşık 340 kilometre mesafede olduğu bilgisini paylaştı.

Nicole Kasırgası nedeniyle eyaletin 34 ilçesinde olağanüstü hal ilan edildi.

Trump'ın malikanesi de tahliye emri verilen bölgede

Yaklaşan fırtına nedeniyle tahliye emri verilen Palm Beach ilçesinde Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın malikanesi Mar-a-Lago da bulunuyor.

Trump ailesinin tahliye emrine uyup uymadığı konusunda açıklama yapılmadı.

Okyanusa 500 metreden daha az mesafedeki Mar-a-Lago, daha önceki birçok kasırgadan, ciddi bir hasar almadan kurtulmuştu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), eylül ayındaki Ian Kasırgası nedeniyle ertelediği "Artemis I" mega roketinin fırlatılmasını Florida'ya yaklaşan yeni fırtınadan dolayı tekrar erteleme kararı aldığını açıklamıştı.

Florida eyaleti, 28 Eylül'de "kategori 4 " şiddetinde ulaşan Ian Kasırgası'nın yıkımına uğramış, 1935'ten bu yana yaşanan en şiddetli kasırga nedeniyle eyalette yerel kaynaklara göre en az 125 kişi hayatını kaybetmişti.

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