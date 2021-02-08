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Dünya

ABD'nin en prestijli hukuk dergisine ilk defa Müslüman direktör atandı

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Harvard Hukuk Fakültesi tarafından yayınlanan ülkenin en prestijli hukuk dergisi Law Review'ın başına ilk defa Müslüman biri getirildi.

Islam Doğru   | 08.02.2021
ABD'nin en prestijli hukuk dergisine ilk defa Müslüman direktör atandı

New York

134 yıllık derginin direktörlüğüne 26 yaşındaki Müslüman öğrenci Hassan Shahawy atandı.

Mısır kökenli bir aileden gelen California doğumlu Shahawy, yeni görevinin hukuk fakültesinin çeşitliliğe verdiği önemi ve diğer hukuk geleneklerine olan saygısını göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.

2016'da Harvard'tan Orta Doğu tarihi ve çalışmaları üzerine mezun olan Shahawy, Oxford Üniversitesinde de Doğu ve İslam Hukuku üzerine doktora yaptı.

Shahawy, halen mülteci nüfusu ve ABD ceza hukuku reformu üzerine çalışmalar yapıyor.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama da 1990'da söz konusu derginin ilk siyahi direktörü olarak görev yapmıştı.

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