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Dünya

ABD'nin elinde Çin'i Rusya'ya silah yardımı yapmaktan vazgeçirecek askeri seçenek yok

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Çin'i Rusya'ya silah desteği vermemesi konusunda uyardıklarını ancak Pekin'i bundan caydırma konusunda Pentagon'un bir rolü olmadığını söyledi.

Kasım İleri   | 01.03.2023
ABD'nin elinde Çin'i Rusya'ya silah yardımı yapmaktan vazgeçirecek askeri seçenek yok

Washington

Çin'in Ukrayna-Rusya savaşında Rusya'ya silah desteği verme ihtimali son günlerde Washington’da gündemin önemli başlıklarından biri ancak yönetimin elinde Pekin'e karşı yaptırımlardan başka bir seçenek görünmüyor.

ABD yönetimi kapalı kapılar ardında ve kamuoyu önünde Rusya'ya silah vermesinin ağır sonuçları olacağı konusunda Pekin yönetimini uyarıyor.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Ryder, Çin’in Rusya'ya silah verme konusunda adım attığını henüz görmediklerini ancak Pekin'i caydırmak için uyardıklarını dile getirdi.

Ryder, Çin'in olası silah transferlerine karşı askeri bir adım atıp atmayacaklarını söylemedi.

AA muhabirinin, "Dışişleri ve Beyaz Saray, Çin'in Rusya'ya yardım etmesinin sonuçları olacağını söylüyor ve yaptırımları kastediyorlar. Bu caydırma çabasında Savunma Bakanlığının oynayabileceği bir rol var mı?" sorusuna Ryder, "Bu aşamada odaklandığımız nokta Ukrayna'ya verdiği mücadelede yardım etmek. Savunma Bakanlığının rolü budur. Dışişleri Bakanlığı bu konuda diplomatik angajmanlar yürütüyor." yanıtını verdi.

Çin’in Rusya’ya yardımının savaşı uzatacağını ve masum insanların ölmesine neden olacağını söyleyen Ryder, yaptırımların işe yaramaması durumunda askeri bir alternatifin söz konusu olup olmayacağı konusunda yorum yapmadı.

Yaptırımların Çin'i Rusya'ya silah vermekten caydırmaya yetip yetmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt veren ABD’li general, şu ifadeleri kullandı:

"ABD’nin elinde, bu savaş boyunca uluslararası toplumla birlikte, sizin de belirttiğiniz gibi yaptırımlar dahil çok fazla araç ve eylem var ama burada soru şu: Çin kendini Ukrayna'yı ülke olarak ortadan kaldırmayı ve masum insanları öldürmeyi amaçlayan kampta mı görmek istiyor yoksa her ülkenin egemenliğine saygı gösterdikleri yönündeki açıklamalarının gereğini mi yapacak?”

ABD yönetimi İran'ı da Rusya silah vermemesi konusunda uyarmıştı ancak İran'ın Rus ordusuna verdiği binlerce insansız hava aracına karşılık Washington, İran'ın ilgili şirket, kurum ve yetkililere yaptırım uygulamanın ötesinde adım atmamıştı.

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