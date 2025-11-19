ABD'nin Dearborn kentinde Müslüman karşıtı göstericiler Kur'an-ı Kerim yakma teşebbüsünde bulundu
ABD’de Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı yerlerden biri olan Michigan eyaletinin Dearborn kentinde, bir grup gösterici Müslüman karşıtı (İslamofobik) sloganlar atarak Kur'an-ı Kerim yakma girişiminde bulundu.
Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, yaklaşık 20 kişilik bir grup, Dearborn'da Müslüman karşıtı gösteri düzenledi.
Michigan Caddesi'nde toplanan göstericiler, ellerinde "Amerikalılar İslamizasyona Karşı" yazılı büyük bir afişle Dearborn Belediye binasına doğru Müslüman karşıtı sloganlar atarak yürüyüşe geçti.
Göstericiler arasında Michigan Cumhuriyetçi vali adayı Anthony Hudson ile 6 Ocak Kongre baskını olaylarına karışan ancak yargı sürecinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilen Florida’dan Cumhuriyetçi senatör adayı Jake Lang’in de bulunması dikkati çekti.
Polis, civarda geniş güvenlik önlemleri alırken göstericilerle civardaki vatandaşlar arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Cumhuriyetçi senatör adayı Lang’in bir ara Kur'an-ı Kerim yakma girişiminde bulunduğu ancak bir kişi tarafından "Burası Amerika, saygı duymalısın." şeklinde ifadelerle engellendiği görüldü.
Michigan Demokrat Parti Başkanı Curtis Hertel, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Dini bir belgeyi yakmaya teşebbüs etmek, kabul edilemez bir nefret eylemidir. Dearborn, on binlerce insanın değer verdiği dostlar, aile üyeleri ve komşularla dolu, çok kültürlü, sevilen bir şehirdir." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyetçi senatör adayı Lang, Belediye Meclisinde Müslüman karşıtı konuşma yaptı
Sosyal medyada paylaşılan videoda, üzerinde askeri yelek bulunan Lang’in, Dearborn Belediye Meclisi toplantısına katılarak Müslüman karşıtı konuşma yaptığı görüldü.
Müslümanlara hitaben "Bu ülkeden defolup gidin." şeklinde ifadeler kullanan Lang’i protesto etmek için bazı vatandaşların meclis toplantısını terk ederek tepki gösterdiği gözlendi.
Dearborn, ABD'de "Arap-Amerikan toplumunun başkenti" olarak biliniyor ve 110 bin nüfuslu bu şehirde yaklaşık 250 bin Müslüman seçmen bulunuyor.
Arap-Amerikan Ulusal Müzesi ile Kuzey Amerika'nın en büyük camisine ev sahipliği yapan şehirde, 2020 nüfus sayımına göre nüfusun yüzde 54,5’inin Orta Doğu veya Kuzey Afrika kökenli olduğu biliniyor.
Belediye başkanlığını Müslüman Abdullah Hammoud'ın yaptığı Dearborn, ABD'de Ramazan Bayramı'nı resmi tatil ilan eden ilk kent olarak tanınıyor.