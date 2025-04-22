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Dünya

ABD'nin, Çin'in uydu hizmetlerini kullanmamaları konusunda diğer ülkeleri uyardığı iddia edildi

ABD yönetiminin, diğer ülkelere Çinli şirketlerin uydularla sağladığı hizmetleri kullanmamasını telkin ettiği ileri sürüldü.

Emre Aytekin  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
ABD'nin, Çin'in uydu hizmetlerini kullanmamaları konusunda diğer ülkeleri uyardığı iddia edildi

Pekin

Merkezi Washington'da bulunan "Defense One" internet sitesinin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığına ait olduğu iddia edilen bir iç yazışma belgesinde bakanlık yetkililerinin diğer ülkelerle yaptıkları görüşmelerde muhataplarına bu konuda uyarıda bulunmaları istendi.

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Belgede, ülkelere, Çinli şirketler gibi "güvenilmez tedarikçilerin" uydu hizmetlerinden dışlanması önerilirken, ulusal güvenlik, ticari sırlar ve yurttaş mahremiyetine tehdit oluşturabileceğine işaret edildi.

Ülkelerin Alçak Yer Yörüngesi'nde faal Çinli uzay tedarikçilerinden hizmet almasının, hassas nitelikteki bilgilerin Çin hükümetinin eline geçmesine ve onların dış politika hedeflerini ilerletmesine yardımcı olabileceğine dikkat çekilen belgede, Çin şirketlerinin diğer oyuncuları saf dışı bırakarak piyasayı kendi kontrollerinde bir tekel haline getirebileceği uyarısı yapıldı.

Öte yandan, belgede, yetkililerden, ABD Başkanı Donald Trump'a danışmanlık yapan Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink uydu interneti hizmeti hakkında sorulan sorularda, söz konusu hizmetin özel bir şirkete ait olduğu, şirketin istediği gibi karar verebileceği, hükümetin hizmeti kısıtlamaya veya yasaklamaya kanunen hakkı olmadığının hatırlatılması gerektiği belirtildi.

Belgede, dışişleri yetkililerinin görüştükleri söz konusu ülkelerin ABD müttefikleri mi yoksa ABD'nin ticaret yaptığı ülkeler mi olduğuna dair bilgi verilmediği aktarıldı.

Jeopolitik rekabetin yeni bir unsuru

Dünya yörüngesinde 8 binden fazla uyduya sahip olan ABD, açık ara en büyük kapasiteye sahip ülke konumunda bulunuyor.

Yörüngedeki uydu sayısı 800'den az olan Çin ise son yıllarda yılda ortalama 50'den fazla uydu fırlatarak hem bu alandaki kapasitesini hem de teknolojisini hızla geliştiren bir ülke olarak öne çıkıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığına ait olduğu iddia edilen iç yazışma, uydu teknolojileri ve bağlantılı hizmetlerin de Washington ile Pekin arasında jeopolitik rekabetin bir unsuru olarak görülmeye başlandığına işaret ediyor.

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