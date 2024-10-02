Dolar
34.23
Euro
37.95
Altın
2,653.49
ETH/USDT
2,452.30
BTC/USDT
61,264.00
BIST 100
9,206.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adana Şakirpaşa Havalimanında gerçekleştirilen “TEKNOFEST 2024”ün açılış töreninde konuşuyor
logo
Dünya

ABD'nin California eyaletindeki yangınlarda 1 milyon dönümden fazla alan kül oldu

ABD’nin California eyaletinde çıkan yangınlarda 1 milyon dönümden fazla alanın kül olduğu bildirildi.

Salih Okuroğlu  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
ABD'nin California eyaletindeki yangınlarda 1 milyon dönümden fazla alan kül oldu

Los Angeles

California Orman ve Yangın Koruma Departmanından yapılan açıklamada, eyaletin güneyinde devam eden yangınların henüz kontrol altına alınamadığı belirtildi.

Açıklamada, yangınlardan dolayı 1 milyon dönümden fazla alanın kül olduğu aktarıldı.

Artan sıcaklıkların, yangının kontrol altına alınması hususunda itfaiye ekiplerine zorluk çıkardığı ifade edilen açıklamada, "Kuru bitki örtüsü, dik yamaçlar ve rüzgar, yangının hızla yayılması için koşullar oluşturdu." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan eyaletin kuzey kesimindeki sıcak rüzgarlardan dolayı yüksek riskli bölgelerde yangın olasılığını azaltmak için elektrik kesintisine gidildi.

Ayrıca, eyaletin güneyindeki bazı topluluklar için alınan tahliye kararı genişletildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Ateş Serbest-2024" faaliyeti için hazırlıklar sürüyor
Sıcaklık ve kuraklık Niğde'de elma üretimini olumsuz etkiledi
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın bazı istasyonlarında seferler yapılamıyor
HSK, Yargıtaya 8 yeni üye seçti
Zonguldak'ta kuvvetli yağış sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Trump, İran'ın saldırısında beyin travması geçiren ABD askerlerinin durumunu "baş ağrısı" olarak niteledi

Trump, İran'ın saldırısında beyin travması geçiren ABD askerlerinin durumunu "baş ağrısı" olarak niteledi

ABD'nin California eyaletindeki yangınlarda 1 milyon dönümden fazla alan kül oldu

ABD'de Cumhuriyetçilerin İsrail'i müttefik olarak görme olasılığı Demokratlardan yüksek

ABD'de başkan yardımcısı adayları Walz ile Vance canlı yayında kozlarını paylaştı

ABD'de başkan yardımcısı adayları Walz ile Vance canlı yayında kozlarını paylaştı
ABD'de Helene Kasırgası'nda ölü sayısı 150'yi aştı

ABD'de Helene Kasırgası'nda ölü sayısı 150'yi aştı
Biden: Şüphesiz ki ABD, İsrail'i tam olarak desteklemektedir

Biden: Şüphesiz ki ABD, İsrail'i tam olarak desteklemektedir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet