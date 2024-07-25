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Dünya

ABD'nin California eyaletindeki orman yangınları nedeniyle tahliye çalışmaları başladı

ABD'nin California eyaletinde etkili olan orman yangınları nedeniyle bölge sakinleri için tahliye emri verildi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
ABD'nin California eyaletindeki orman yangınları nedeniyle tahliye çalışmaları başladı

Ankara

ABD basınında yer alan haberlere göre, California eyaletinde etkili olan orman yangınları 6 bin 400 dönümden fazla alanı kül etti.

California'nın Butte ve Tehama bölge sakinleri için tahliye çalışmalarının başladığını açıklayan yetkililer, yangınların yalnızca yüzde 3'ünün kontrol altına alınabildiğini ifade etti.

Öte yandan, Oregon ve Idaho eyaletlerinde etkili olan fırtına nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.

Şimşekler sebebiyle bazı evlerde yangın çıktığını belirten yetkililer, fırtınanın etkisiyle yangınların büyümesinden endişe duyduklarını kaydetti.

California eyaletinin güneyinde etkili olan orman yangınları dün yerleşim yerlerine sıçramıştı.

Yangının yaklaşık 2,6 kilometrekarelik alanı kül ettiğini belirten yetkililer, 6 evin yandığını, 7 evin de zarar gördüğünü açıklamıştı.

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