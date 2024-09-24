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Dünya

ABD'nin California eyaletinde öğrencilerin okullarda akıllı telefon kullanması kısıtlanıyor

ABD'nin California eyaletinde, öğrencilerin okullarda akıllı telefon kullanmasının kısıtlanması yönünde karar alındı.

Mehmet Alaca  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
ABD'nin California eyaletinde öğrencilerin okullarda akıllı telefon kullanması kısıtlanıyor

Sacramento

Vali Gavin Newsom'un imzaladığı yeni yasa uyarınca, eyaletteki okullar öğrencilerin akıllı telefon kullanımını kısıtlayan kuralları uygulamak zorunda kalacak.

Yasa, okul yönetimlerinin 1 Temmuz 2026'ya kadar kampüslerde veya okullarda öğrencilerin akıllı telefon kullanmalarını yasaklamak veya belirli durumlarla sınırlamak için kurallar koymasını şart koşuyor. Yasa ayrıca sınıflardaki dikkati dağıtıcı unsurları ve sosyal medyanın çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi amaçlıyor.

Newsom, konuyla ilgili açıklamasında, "Yeni yasa, öğrencilerin okuldayken ekranlara değil, akademik çalışmalarına, sosyal gelişimlerine ve dünyaya odaklanmasına yardımcı olacak." dedi.

Daha önce Florida, Louisiana, Indiana'nın da aralarında olduğu pek çok eyalet öğrencilerin okulda telefon kullanımını kısıtlamayı amaçlayan yasalar çıkarmıştı.

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