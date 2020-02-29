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Suriye'de etkisiz hale getirilen rejim askerleri ve vurulan rejim hedeflerine ait yeni görüntüler - VTR
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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft: Saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft, "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır." dedi.

Dildar Baykan   | 29.02.2020
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft: Saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır

Washington

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır." açıklamasında bulundu. 

Craft, BM Güvenlik Konseyinde, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere düzenlenen acil toplantıda konuşma yaptı. 

İdlib'de dün Türk askerlerine yönelik yapılan ve 33 askerin şehit olması ile sonuçlanan saldırıyı değerlendiren Kelly Craft, "ABD, dün Türk birliklerine yapılan saldırıyı en güçlü şekilde kınamaktadır. Bu saldırılar tamamen gayrimeşru, anlamsız ve barbarcadır." değerlendirmesinde bulundu. 

Saldırıda şehit olan askerlerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileğini ileten Craft, "Bugünlerde ABD, NATO müttefiki Türkiye'ye bağlılığını sürdürmekte tereddüt etmeyecektir. Gözlem noktalarına yapılan ve askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır." diye konuştu. 

"Daha kaç bebeğin donarak can vermesi gerekiyor?" 

Kelly Craft, Suriye'nin kuzeybatısında acil, kalıcı ve doğrulanabilir bir ateşkes için çağrıda bulunarak, "Rusya'yı, savaş uçaklarını acilen yere indirmeye çağırıyoruz. Ayrıca Suriye güçlerini ve destekçisi Rusya'yı 2018'de belirlenen ateşkes sınırlarına çekilmeye davet ediyoruz." dedi. 

Suriye'deki insani duruma da işaret eden Craft, "Sizlere tekrar soruyorum, öylece oturup olanları izleyecek miyiz? Sessiz mi kalacağız? Ya da bu insanlara yardım mı götüreceğiz? Sesimizi yükseltip 'Yeter artık' demeden önce daha kaç bebeğin donarak can vermesi gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

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