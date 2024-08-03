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Dünya

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden Lübnan'daki vatandaşlarına güvenlik uyarısı

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği yaptığı güvenlik uyarısında, "Lübnan'dan ayrılmak isteyenleri kendilerine uygun herhangi bir bileti almaya teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden Lübnan'daki vatandaşlarına güvenlik uyarısı Fotoğraf: Turgut Alp Boyraz/AA

Ankara

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarısında, "Lübnan'dan ayrılmak isteyenleri, uçuş hemen olmasa veya tercih ettikleri rota takip edilmese bile kendilerine uygun herhangi bir bileti almaya teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükelçilikten ülkedeki vatandaşlara yapılan uyarıda, birtakım hava yolu şirketlerinin "bölgeye uçuşlarını iptal ettiği" ancak ticari uçuşların devam ettiği belirtildi.

Uyarıda, "Lübnan'dan ayrılmak isteyenleri, uçuş hemen olmasa veya tercih ettikleri rota takip edilmese bile kendilerine uygun herhangi bir bileti almaya teşvik ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD vatandaşlarının mali konuda destek almaları için Büyükelçiliğe başvurabilecekleri vurgulanan uyarıda, ülkeyi terk etmeyeceklerin ise "acil durum planı" hazırlaması tavsiye edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilim dolayısıyla 1 Ağustos'ta vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısında bulunmuştu.

ABD, Hollanda, Hindistan, İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Polonya hava yolu firmaları, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine güvenlik gerekçesiyle İsrail ve Lübnan'a bazı uçuşları iptal ettiklerini açıklamıştı.

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