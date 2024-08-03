ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden Lübnan'daki vatandaşlarına güvenlik uyarısı
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği yaptığı güvenlik uyarısında, "Lübnan'dan ayrılmak isteyenleri kendilerine uygun herhangi bir bileti almaya teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarısında, "Lübnan'dan ayrılmak isteyenleri, uçuş hemen olmasa veya tercih ettikleri rota takip edilmese bile kendilerine uygun herhangi bir bileti almaya teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.
Büyükelçilikten ülkedeki vatandaşlara yapılan uyarıda, birtakım hava yolu şirketlerinin "bölgeye uçuşlarını iptal ettiği" ancak ticari uçuşların devam ettiği belirtildi.
Uyarıda, "Lübnan'dan ayrılmak isteyenleri, uçuş hemen olmasa veya tercih ettikleri rota takip edilmese bile kendilerine uygun herhangi bir bileti almaya teşvik ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
ABD vatandaşlarının mali konuda destek almaları için Büyükelçiliğe başvurabilecekleri vurgulanan uyarıda, ülkeyi terk etmeyeceklerin ise "acil durum planı" hazırlaması tavsiye edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilim dolayısıyla 1 Ağustos'ta vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısında bulunmuştu.
ABD, Hollanda, Hindistan, İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Polonya hava yolu firmaları, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine güvenlik gerekçesiyle İsrail ve Lübnan'a bazı uçuşları iptal ettiklerini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.