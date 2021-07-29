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Dünya

ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 8.2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 29.07.2021
ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Alaska açıklarında 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yaklaşık 47 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, Perryville'in 91 kilometre açığı olduğu belirtildi.

USGS'nin büyüklüğünü 8.2 olarak açıkladığı depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Bölgenin, çok şiddetli depremin ardından 6.2 ve 5.6 büyüklüklerinde artçı depremlerle sarsıldığı bildirildi.


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