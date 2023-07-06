Dolar
26.01
Euro
28.31
Altın
1,913.22
ETH/USDT
1,903.40
BTC/USDT
30,564.00
BIST 100
6,163.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'lilerin yüzde 96’sı hibrit çalışmanın ruh sağlığına iyi geldiğini düşünüyor

ABD’li şirket FlexJobs’un, Kovid-19 salgını sonrası değişen çalışma koşulları üzerine yaptığı ankete göre, ABD'li çalışanların yüzde 96’sı hibrit çalışmanın ruh sağlığına iyi geldiğini düşünüyor.

Ecem Şahinli Ögüç  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
ABD'lilerin yüzde 96’sı hibrit çalışmanın ruh sağlığına iyi geldiğini düşünüyor

Ankara

Forbes’in haberine göre, çevrim içi çalışma imkanları tanıyan "FlexJobs" isimli şirketteki uzmanlar, personelin uzaktan çalışmaya yaklaşımını inceleyen bir anket düzenledi.

Ankete katılan 5 bin 600 kişinin yüzde 96’sı, hibrit çalışmayı ruh sağlığına iyi geldiği gerekçesiyle ofiste çalışmaya tercih etti.

Hibrit çalışmak isteyen yüzde 96’lık kesimin yüzde 47’si tamamen uzaktan çalışmayı tercih ederken, yüzde 49’u hem ofisten hem de uzaktan çalışmayı istedi.

Katılımcıların sadece yüzde 4’ü ise yalnızca ofiste çalışmayı tercih etti.

Uzaktan farklı ortamlarda çalışmanın ruh sağlığı üzerinde olumlu etkisi olduğunu ifade eden katılımcıların yüzde 30’u uzaktan çalışmanın kariyerlerini olumlu etkilediğini düşündüğünü aktardı.

​​​​​​​Uzaktan ve hibrit çalışanlar daha verimli

Çalışanların işlerini tamamladıkları yer ve zamana bakarak üretkenlik seviyesini ölçen uzmanlar, uzaktan ve hibrit çalışmanın daha verimli olduğu sonucuna vardı.

Uzmanlar ise uzaktan çalışmanın, insan sağlığına en büyük faydasının stres seviyesindeki azalma olduğunu keşfetti.

Ankette, işe gidiş geliş ile geçen seyahat sürecinin çalışanların yüzde 87’sinde strese yol açtığı tespit edildi.

​​​​​​​Anket sonuçları, “Flexjobs” internet sitesinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Köpek saldırısına uğrayan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor
Deniz Kaşifi yeniden Marmara Denizi’nde
Samsun'da boğulma vakalarının önüne geçmek için cankurtaranlar tatbikat yaptı
Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
RTÜK'ten Merdan Yanardağ'ın sözleri dolayısıyla Tele 1'e ceza

Benzer haberler

ABD'lilerin yüzde 96’sı hibrit çalışmanın ruh sağlığına iyi geldiğini düşünüyor

ABD'lilerin yüzde 96’sı hibrit çalışmanın ruh sağlığına iyi geldiğini düşünüyor

GÖRÜŞ - Kovid-19 salgını ve sonrası: Salgının şokunu anlamak

İngiltere'nin AB ile birlikteliğini sona erdiren Brexit'in üzerinden 7 yıl geçti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet