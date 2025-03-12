Dolar
36.59
Euro
39.85
Altın
2,931.26
ETH/USDT
1,875.90
BTC/USDT
83,070.00
BIST 100
10,580.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'lilerin yarısından fazlası, Trump'ın ekonomiyi yönetme performansından memnun değil

ABD'de yapılan ankete göre, halkın yüzde 56'sı, Başkan Donald Trump'ın ekonomiyi yönetme biçimini tasvip etmiyor.

Şilan Turp  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
ABD'lilerin yarısından fazlası, Trump'ın ekonomiyi yönetme performansından memnun değil

Ankara

CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS ile 6-9 Mart tarihlerinde 1206 kişiyle yaptığı ankette, ABD halkının Trump'ın başkanlık görevindeki performansına ilişkin düşünceleri araştırıldı.

Ankette, Trump'ın başkanlık görevindeki performansına ilişkin memnuniyet oranı yüzde 45 olarak kaydedilirken, katılımcıların yüzde 54'ü memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Katılımcıların yüzde 56'sı, Trump'ın ekonomiyi yönetme şeklinden memnun olmadığını ifade etti. Bu oranın, Trump'ın siyasi kariyeri boyunca bu konudaki en düşük memnuniyet oranına işaret ettiği vurgulandı.

Yüzde 42'lik bir kesimin yönetimdeki en önemli sorun olarak ekonomiyi gösterdiği ankette, katılımcıların yüzde 19'u demokrasiyi, yüzde 12'si göçü, yüzde 6'sı sağlık hizmetlerini ve yüzde 3'ü dış politikayı en önemli sorun olarak gördüğünü söyledi.

Ankette, yüzde 86'lık çoğunluk Trump'ın geçmişteki başkanlara kıyasla daha farklı bir başkanlık yaklaşımı benimsediğini aktardı. Yüzde 49'u bu durumu "olumsuz" olarak değerlendirirken, yüzde 37'si ise olumlu görüş bildirdi.

Katılımcıların çoğu, Musk'tan memnun değil

Ankete katılan ABD'lilerin yüzde 55'i Başkan Trump yönetiminin federal hükümette yaptığı değişikliklerin kendi siyasi hedeflerini ilerletmeyi amaçladığı değerlendirmesi yaparken, yüzde 45'i ise bu değişikliklerin hükümetin işlevselliğini artırmak için gerekli olduğunu ifade etti.

ABD'li iş insanı ve Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk hakkında, katılımcıların yüzde 35'i olumlu yanıt verirken, yüzde 53'lük bir kesim olumsuz görüş bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Isparta'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
İstanbul'da İETT otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Türkiye'de burslu okuyan Orta Doğu ülkelerinden öğrenciler YTB iftarında buluştu
Bakan Uraloğlu: Trabzon'a 56 istasyon içeren yaklaşık 32 kilometrelik kent içi raylı sistemi kazandıracağız
İzmir'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralandı

Benzer haberler

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, ateşkes görüşmeleri için Moskova'ya gidiyor

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, ateşkes görüşmeleri için Moskova'ya gidiyor

ABD'lilerin yarısından fazlası, Trump'ın ekonomiyi yönetme performansından memnun değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonla mücadeleyi temel öncelik haline getirdik ve ciddi bir mesafe aldık

ABD Başkanı Trump: Bu iş artık Rusya'ya kalmış durumda

ABD Başkanı Trump: Bu iş artık Rusya'ya kalmış durumda
Kanada'dan ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine misilleme

Kanada'dan ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine misilleme
Zelenskiy, Rusya ateşkesi kabul etmezse ABD'nin desteğini bekleyeceklerini söyledi

Zelenskiy, Rusya ateşkesi kabul etmezse ABD'nin desteğini bekleyeceklerini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet