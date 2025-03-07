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Dünya

ABD'li yetkililere göre Trump yönetimi, birçok diplomatik misyonu kapatmayı planlıyor

ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump yönetiminin yurt dışındaki birçok diplomatik misyonu kapatmayı planladığını iddia etti.

Ayşe İrem Tiryaki  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
ABD'li yetkililere göre Trump yönetimi, birçok diplomatik misyonu kapatmayı planlıyor

Ankara

The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Washington yönetiminin yaza kadar çoğu Avrupa'da bir düzine konsolosluğun yanı sıra birçok misyonu da kapatmayı planladığı öne sürüldü.

Haberde bu durumun, misyonlarda görev alan çok sayıda yerel çalışanın de işine son verileceği anlamına geldiğine işaret edildi.

Adını vermek istemeyen yetkililer, geçen ay ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun misyonlara gönderdiği bilgi notunda, personelin "minimumda" tutulmasını istediğini, hafta içi ABD yönetimi tarafından gönderilen başka mesajda ise misyonlardaki personelin "israf"a dikkat etmesi gerektiğinin belirtildiğini ileri sürdü.

Yetkililer, bunun ABD'nin "istihbarat kabiliyetine" darbe vurabileceğini savunarak, işbirliği imkanlarını da önleyebileceğini düşünüyor.

Diplomatik misyonlara ilişkin planlar, yetkililere göre Dışişleri Bakanlığının operasyon bütçesini neredeyse yüzde 20 civarında azaltma politikasının bir yansıması.

Yılın ilk iki ayında 700 istifa

Adını vermek istemeyen bir yetkili ise 2025'in ilk iki ayında 450'si kariyer diplomatı olmak üzere 700 çalışanın istifasını sunduğunu belirtti.

Öte yandan yetkili, 2025 öncesi yılda toplamda ortalama 800 civarı istifanın olduğunu kaydetti.

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