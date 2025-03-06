ABD'li ve Ukraynalı yetkililerin Riyad'da müzakere masasına oturması bekleniyor
ABD'li ve Ukraynalı yetkililerin, gelecek hafta Suudi Arabistan'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümüne ilişkin görüşmeler yapmak üzere bir araya gelecekleri bildirildi.
Washington
ABD medyasına yansıyan haberlere göre, iki ülke yetkilileri, gelecek hafta çarşamba günü Riyad'da bir araya gelmeye hazırlanıyor.
Daha önce ABD ile Rusya arasında Riyad'da yapılan görüşmelerin ardından bu sefer de ABD ve Ukrayna heyetlerinin barış sürecine ilişkin müzakereler için masaya oturması bekleniyor.
ABD heyetinde Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un yer alacağı, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Özel Kalemi Andrei Yermak'ın liderlik edeceği bildirildi.
Witkoff görüşme planını teyit etti
Konuyla ilgili olarak Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Witkoff, Ukraynalılarla gerçekleştirilecek görüşmeleri doğruladı.
Witkoff, "Şu anda Ukraynalılarla Riyad'da ve hatta potansiyel olarak Cidde'de bir toplantıyı koordine etmek üzere görüşmelerimiz sürüyor. Bu görüşmeler Suudi Arabistan'da olacak. Amacımız, bir barış anlaşması ve ilk ateşkes için bir çerçeve oluşturmak." dedi.
Trump-Zelenskiy tartışmasının ardından ne olmuştu?
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 28 Şubat Cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmış, yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmişti. Zelenskiy Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.
Trump, Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.
Salı akşamı Kongre'de konuşan Trump, Zelenskiy'nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu ifade etmişti.
Öte yandan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe, Trump ile Zelenskiy arasındaki Oval Ofis tartışmasının ardından bu ülkeye istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici durdurduklarını teyit etmiş ancak bunun geçici olduğunu vurgulamıştı.
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