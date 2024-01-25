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Dünya

ABD'li uzmana göre, ABD kurumları Suriye'den çekilmeyi ve PKK/YPG-Esed rejimi ortaklığı oluşturmayı tartışıyor

ABD yönetiminde, Orta Doğu'da 7 Ekim 2023 sonrasında artan gerilim üzerine ABD askerlerinin Suriye'den geri çekilmesi planı ve "DEAŞ ile mücadelede" PKK/YPG-Esed rejimi ortaklığı oluşturmasının tartışılmaya başlandığı iddia edildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
ABD'li uzmana göre, ABD kurumları Suriye'den çekilmeyi ve PKK/YPG-Esed rejimi ortaklığı oluşturmayı tartışıyor

Ankara

ABD dış politika ve güvenlik kurumlarıyla yakın temas içinde olan ABD'deki Orta Doğu Enstitüsünün Suriye, Terörizme Karşı Koyma ve Aşırılıkçılık Programı Direktörü Kıdemli Uzman Charles Lister imzasıyla Foreign Policy'de yayımlanan makalede, Washington yönetiminde, Orta Doğu'da yükselen tansiyon nedeniyle oluşan tedirginliğin, Suriye'den tam bir çekilmeyle sonuçlanabileceği yorumu yapıldı.

Lister, ABD Savunma ve Dışişleri bakanlıklarından ismi açıklanmayan 4 kaynağın, kendisine bu konuda henüz nihai bir kararın verilmediğini ancak Beyaz Saray'ın artık Suriye'de gereksiz olduğunu düşündüğü bir görevi sürdürmeye yatırım yapmayacağını paylaştığını aktardı.

Charles Lister'e göre, geri çekilmenin ne zaman ve nasıl yapılabileceğine karar vermek için yönetimin içinde aktif tartışmalar sürüyor.

Lister ayrıca ABD yönetiminde bazılarının, ABD'nin geri çekilmesinin önünü açan bir yol olarak DEAŞ ile mücadelede terör örgütü PKK/YPG ile Esed rejimi arasında işbirliği anlaşması yapılmasını önerdiğini yazdı.

Suriye'de 2015'ten bu yana varlık gösteren ABD'nin, 20'den fazla üste yaklaşık 1200 askeri bulunduğu tahmin ediliyor.

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