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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere müdahale ediyor
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Dünya

ABD'li siyasetçiler, İsrail'in Filistinli aileleri zorla tahliye etmesine tepki gösterdi

ABD'li siyasetçiler, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin İsrailli yetkililerce evlerinden zorla tahliye edilmelerine tepki gösterdi.

Betül Yürük   | 09.05.2021
ABD'li siyasetçiler, İsrail'in Filistinli aileleri zorla tahliye etmesine tepki gösterdi

New York

Demokrat Senatör Bernie Sanders, Twitter hesabından, "ABD, hükümetle bağlantılı aşırılık yanlısı İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki şiddetine güçlü şekilde karşı çıkmalı ve Filistinli ailelerin tahliye edilmesini önlemeli." açıklamasını yaptı.

New York'un genç Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio Cortez de İsrail ordusuna ve tahliyelere Twitter hesabından tepki gösterdi.

Cortez, "İsrail ordusu kutsal ramazan ayında Filistinlileri zorla evlerinden çıkarıyor ve şiddet uyguluyor. İnsanlık dışı bu durum karşısında ABD, Filistinlilerin haklarının korunmasında daha fazla liderlik ortaya koymalı." ifadelerini kullandı.

"ABD, uluslararası hukuku ihlal eden bu tahliyeleri kınamalı"

Illinois'un Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Marie Newman, "Filistinli ailelerin Şeyh Cerrah'ta yaşama hakları var. Dışişleri Bakanlığına Filistinlilerin Doğu Kudüs'te zorla evlerinden çıkarıldığı bu uluslararası hukuku ihlallerini derhal kınaması çağrısı yapıyorum." şeklinde tepki verdi.

"Tahliyeler devlet destekli zulüm"

Minnesota'nın Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Betty McCollum, "Şeyh Cerrah'ta sadece nesiller boyunca yaşadıkları evlerde kalmak isteyen Filistinlilere yönelik polis şiddeti devlet destekli zulümdür. ABD'li hiçbir vergi mükellefinin doları Filistin'in ilhakı ya da Filistinlilerin evlerinin yıkılması için kullanılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin asıllı Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a seslenerek, "Bakan Blinken, ABD Filistinlilere yönelik ırkçı şiddeti ne zaman kınayacak? Politikanız Filistinlilerin evlerini çalan ve topraklarını yakan yerleşimcileri mi desteklemek? Vergi mükelleflerinin milyonlarca doları her yıl ırkçı Netanyahu hükümetini ve zorla uyguladıkları ırkçı devlete destek için kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistinlileri zorla tahliyesine tepki gösteren Demokrat siyasetçiler arasında Minnesota Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar, Missouri Temsilciler Meclisi Üyesi Cori Bush, Indianapolis Temsilciler Meclisi üyesi André Carson, Michigan Temsilciler Meclisi üyesi Debbie Dingell ve Wisconsin Temsilciler Meclisi üyesi Mark Pocan da yer aldı.

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