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Dünya

ABD'li Senatör'den "Ukrayna'ya nükleer saldırıyı, NATO'ya yönelik sayarız" mesajı

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna'ya yönelik tehditlerini sürdürüp nükleer silah kullanırsa, bunu büyük ölçekte NATO'ya yönelik bir saldırı sayarız." ifadesini kullandı.

Dildar Baykan Atalay   | 28.09.2022
ABD'li Senatör'den "Ukrayna'ya nükleer saldırıyı, NATO'ya yönelik sayarız" mesajı

Washington

ABD Senatosu Adalet Komitesi, "Nuremberg'den Ukrayna'ya: Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçlar İçin Mesuliyet" başlıklı bir oturum düzenledi.

Oturumda konuşan senatörler, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçlar için hesap vermesi gerektiğini vurgularken, Güney Carolina Senatörü Graham'den nükleer konusunda bir çıkış geldi.

Graham, "Putin, Ukrayna'ya yönelik tehditlerini sürdürüp nükleer silah kullanırsa, bunu büyük ölçekte NATO'ya yönelik bir saldırı sayarız. Radyasyon sadece Ukrayna'yı değil tüm Avrupa'yı etkiler." ifadesini kullandı.

Rusya'nın 21. yüzyıl boyunca nükleeri "şantaj" amaçlı kullandığını belirten Graham, "Bu şantaja hemen karşı çıkmalıyız. (Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake) Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanması durumunda bunun yok edici sonuçları olacağını söyledi ve haklıydı." dedi.

Graham, NATO'nun Rusya'ya net bir mesaj vermesi gerektiğinin altını çizerek, "Ukrayna'da Putin'in emriyle bir nükleer patlama olursa, bu NATO'nun kendisine yönelik bir saldırı olur. İşte o zaman tüm Amerikan Kongresi, Putin'in üstüne çöker. Bu mesajı veremezsek, Putin ve onun gibi zorbalara karşı çok büyük bir hata yapmış oluruz." görüşünü paylaştı.

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