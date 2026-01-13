ABD'li Senatör Warner, ülkede artan Müslüman ve Arap karşıtlığına dikkati çekti
ABD'li Demokrat Senatör Mark Warner, ülkede "dini ayrımcılık ve nefret temelli aşırılığın" arttığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini Müslüman ve Arap karşıtı söylemleri körüklemekle suçladı.
Ankara
Warner, Senato Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "dini ayrımcılık ve nefretle beslenen aşırılığın" ABD'de yükselişe geçtiğini ifade etti.
Trump yönetiminin söylemlerinin, Müslüman ve Arap karşıtlığını beslediğini savunan Warner, bu toplulukların "federal yönetimin politikaları nedeniyle karşı karşıya kaldığı ayrımcılığı" kınadı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Warner, ABD Kongresi'ndeki bazı söylemlere de tepki göstererek, ismini vermediği bir senatörün kısa süre önce İslam'ı "zehirli bir din" ve "Batı değerleriyle temelden bağdaşmayan" bir inanç olarak nitelendirdiğini anımsattı.
Bu tür söylemlere sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Warner, "Hepimizin, özellikle de kamu görevinde bulunanların, bu sessizliği sona erdirme ve Müslüman ile Arap karşıtı nefreti açık ve kararlı şekilde kınama sorumluluğu var." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.