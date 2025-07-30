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Dünya

ABD'li Senatör Schumer'dan FBI'a, Epstein dosyasına ilişkin tehdit analizi yapması çağrısı

ABD'de Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, FBI'a, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantılı dosyalara ilişkin "tehdit analizi" yapması çağrısı yaptı.

Şilan Turp  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
ABD'li Senatör Schumer'dan FBI'a, Epstein dosyasına ilişkin tehdit analizi yapması çağrısı Fotoğraf: Mostafa Bassim/AA

Ankara

The Hill gazetesinin haberine göre, Schumer, Senato'da yaptığı konuşmada, Epstein belgelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Schumer, "Epstein dosyalarında her ne varsa, (ABD Başkanı) Donald Trump'ın bu konuya bir metrelik sopayla bile dokunmak istemeyeceği kadar rahatsız edici olduğu açık." diye konuştu.

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"ABD'nin düşmanlarının" Epstein ya da Trump ve etrafındakiler için "utanç verici" olabilecek materyallere erişmek amacıyla siber saldırı gibi yöntemler kullanma ihtimaline değinen Schumer, dosyaların kamuoyuna açıklanmadığı ve "tamamen şeffaf" hale getirilmediği takdirde bu bilgilerin Çin, Rusya ya da Kuzey Kore gibi taraflarca "şantaj amaçlı" kullanabileceğini savundu.

Schumer, "Bu nedenle FBI'ı, yabancı bir düşmanın Epstein dosyalarıyla bağlantılı herhangi bir şeye erişim sağlaması halinde ortaya çıkacak riski anlamamızı sağlamak üzere derhal tehdit analizi yapmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

FBI'dan yabancı istihbarat örgütlerinin Epstein dosyalarındaki bilgilere "siber saldırı" gibi yöntemlerle erişip erişemeyeceğini belirlemesini isteyen Schumer, konuyla ilgili güvenlik açıklarının da tespit edilmesini talep etti.

Schumer, FBI'ı bu tehditlere karşı koymak ve ulusal güvenliği korumak için geliştirdikleri stratejileri kamuoyuna açıklama çağrısı yaptı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce görüntünün incelendiğini aktarmıştı.

İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.

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