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Dünya

ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e silah satışının durdurulması için yasa tasarısı hazırladı

ABD'de Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın, Joe Biden yönetiminin onay verdiği İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışının durdurulması için yasa tasarısı hazırladığı bildirildi.

Dildar Baykan   | 20.05.2021
ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e silah satışının durdurulması için yasa tasarısı hazırladı

Washington DC

Washington Post'un ele geçirdiği taslağa göre Sanders, silah satış sürecinin durdurulması için hazırladığı tasarıyı bugün Senatoya sunacak.

Sanders, Washington Post'a yaptığı açıklamada, "ABD yapımı bombalar Gazze'yi yerle bir ederken, kadınları ve çocukları öldürürken, Kongre oturumu bile olmadan devasa bir silah satışının daha yapılmasına müsaade edemeyiz." ifadesini kullandı.

ABD'nin İsrail ve Filistin halkı için barışçıl bir gelecek inşa etmede öncü olması gerektiğini vurgulayan Sanders, "Bu silah satışının barışçıl bir gelecek kurulmasına mı hizmet ettiğini yoksa çatışmayı daha da mı alevlendireceğini ciddi bir şekilde incelemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar da silah satışının durdurulması için tasarı sunmuştu

ABD'de dün bir grup Demokrat vekilin, Joe Biden yönetiminin İsrail'e satışına onay verdiği 735 milyon dolarlık silah satışının durdurulması için tasarı hazırladığı bildirilmişti.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, başını Temsilciler Meclisinin Demokrat New York vekili Alexandria Ocasio-Cortez'in çektiği ve Filistin kökenli vekil Rashida Tlaib, Ilhan Omar ve Mark Pocan gibi ilerici Demokratların destek verdiği tasarının kısa süre içinde meclise sunulacağı kaydedilmişti.

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