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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD'li senatör, askeri desteğin kesildiği Ukrayna'nın "Afganistan'dan daha kötü olacağını" savundu

ABD’li Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin askeri desteğini çekmesi halinde Ukrayna’nın "Afganistan’dan daha kötü olacağını" ileri sürdü.

Islam Doğru  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
ABD'li senatör, askeri desteğin kesildiği Ukrayna'nın "Afganistan'dan daha kötü olacağını" savundu

New York

South Carolina Senatörü Graham, Fox News’e verdiği mülakatta Ukrayna konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyetçi Parti'nin kıdemli senatörlerinden ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın destekçilerinden olan Graham, Trump yönetiminin Ukrayna’ya yönelik askeri ve istihbarat yardımını kesmesinden dolayı "endişeli" olduğunu söyledi.

Graham, "Savaş devam ettiği sürece, eğer Ukrayna’nın fişini çekersek, orası Afganistan’dan daha kötü olabilir. Başkan Trump’ın bunu isteyeceğini hiç düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya ile bir ateşkes sağlanana kadar Ukrayna’nın ihtiyacı olan askeri ve istihbarat desteğinin verilmesi gerektiğini söyleyen Graham, ABD’nin amacının savaşın "adil ve onurlu" şekilde bitirilmesi olduğunu savundu.

Graham, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin bu şansını, geçen hafta Beyaz Saray’a gerçekleştirdiği ziyarette heba ettiğini ancak ABD ile Ukraynalı yetkilileri arasında bu hafta "iyi bir anlaşma" konusunda müzakerelerin devam edeceğini belirtti.

Kongre’ye Rusya'nın bankacılık ve enerji sektörlerine yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısı sunmayı planladığı bilgisini de paylaşan Graham, bu planının Rusya’yı Ukrayna ile savaşı sona erdirme müzakerelerinde "masaya oturmaya" zorlamayı amaçladığını kaydetti.

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