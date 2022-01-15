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Dünya

ABD'li oyuncu Baldwin set kazası soruşturması için telefonunu teslim etti

ABD'li aktör Alec Baldwin, "Rust" filminin çekimi sırasında kullandığı silahla Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin soruşturma kapsamında cep telefonunu teslim etti.

Mücahit Oktay   | 15.01.2022
ABD'li oyuncu Baldwin set kazası soruşturması için telefonunu teslim etti

New York

Santa Fe Bölge İlçe Ofisi ve Baldwin'in avukatı tarafından yapılan açıklamada, Baldwin'in, şahsi cep telefonunu, yazılı, fotoğraflı veya videolu paylaşımlarının incelenmesi için New Mexio eyaleti yetkililerine verdiği belirtildi.

Açıklama, film setindeki kazayla ilgili soruşturmanın bir parçası olarak Santa Fe İlçesi Şerif Ofisinin bir ay önce arama emri çıkarılmasına rağmen telefonun henüz teslim edilmediğini bildirmesinin ardından geldi.

Yetkililer, set kazasıyla ilgili arama emrinde, Baldwin'in telefonundaki mesaj, fotoğraf, görüntü, e-posta yazışmaları ve internette arama geçmişiyle birlikte konum bildirim bilgilerinin de araştırılması gerektiğini ifade etmişti.

Oyuncu Baldwin, geçen hafta sonu Instagram'da telefonunu teslim edeceğini, ancak öncesinde özel iletişim bilgilerinin korunduğundan emin olmak istediğini belirtmişti.

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust" filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne ve Yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasına sebep olmuştu.

19 Kasım 2021'de Baldwin ve film yapımcılarına dava açılmış, çekilecek sahnenin senaryosunda silah kullanılmasını gerektirecek bir durum olmadığı halde Baldwin'in kasıtlı olarak dolu silahı kurup ateşlediği iddia edilmişti.

Baldwin, olay sonrası verdiği ilk röportajda, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.

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