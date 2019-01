ABD'li Müslüman siyasetçiden anlamlı paylaşım

WASHINGTON

ABD siyasi tarihinde Kongreye giren ilk başörtülü Müslüman siyasetçi ünvanını alan Ilhan Omar, Twitter hesabından, babası ile Washington DC havaalanından fotoğraf paylaşarak, "23 yıl önce babam ve ben, Kenya'daki mülteci kampından Washington DC'deki bu havalanına inmiştik. Bugün ise ilk Somali-Amerikalı olarak Kongre'de yemin etmek için aynı havaalanına indik." ifadesini kullandı.

23 years ago, from a refugee camp in Kenya, my father and I arrived at an airport in Washington DC.



Today, we return to that same airport on the eve of my swearing in as the first Somali-American in Congress. #Hope #Ilhan 🙏🏾 pic.twitter.com/jVeP3DOipN