Dolar
32.20
Euro
35.03
Altın
2,162.27
ETH/USDT
3,869.30
BTC/USDT
71,000.00
BIST 100
8,883.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'li general, ülkesinin "son derece karmaşık bir stratejik durumla karşı karşıya olduğunu" söyledi

ABD'li General Gregory Guillot, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin artan savunma yatırımlarına işaret ederek, ABD ve müttefiklerinin "son derece karmaşık bir stratejik durumla karşı karşıya olduğunu" belirtti.

Aleyna Çil  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
ABD'li general, ülkesinin "son derece karmaşık bir stratejik durumla karşı karşıya olduğunu" söyledi

Ankara

Kuzey Amerika Havacılık Savunma ve ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanı General Gregory Guillot, ABD'nin 2025 savunma bütçesini planlamak üzere toplanan Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde beyanda bulundu.

ABD ve müttefiklerinin "son derece karmaşık bir stratejik durumla karşı karşıya olduğunu" dile getiren Guillot, Çin'in nükleer kapasitesini artırmasının yanı sıra modern denizaltı, füze ve hipersonik silahlar geliştirmesinin ABD'nin güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu belirtti.

Guillot, dünyanın en büyük nükleer silah cephanesine sahip Rusya'nın gelişmiş güdümlü füze denizaltıları, hipersonik seyir araçları, kıtalar arası balistik füzeleri (ICBM) ve siber kabiliyetinin "doğrudan bir ulus devlet sorunu" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'nin de Rusya ve Çin ile bağlantılarını genişlettiğini belirten Guillot, Pyongyang'ın "giderek daha da geliştirilen" uzun menzilli füze denemelerine dikkati çekti.

Guillot, Kuzey Amerika'yı hedef alacak ICBM teknolojisine sahip olmayan fakat bu doğrultudaki yatırımlarını artıran İran'ın da siber ve insansız hava sistemlerini ABD ve Kanada'da konuşlandırarak "birkaç yıl önce mümkün olmayan biçimde" sivil ve askeri altyapıya karşı kullandığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Irak ortak bildirisi: Ortak Daimi Komitelerin ihdası kararlaştırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar toplamda 36 bin 300 yataklı 24 şehir hastanemizi hizmete açtık
Bakan Özhaseki, Mamak'taki kentsel dönüşüm şantiyesini ziyaret etti

Benzer haberler

ABD'li general, ülkesinin "son derece karmaşık bir stratejik durumla karşı karşıya olduğunu" söyledi

ABD'li general, ülkesinin "son derece karmaşık bir stratejik durumla karşı karşıya olduğunu" söyledi

Çin, ABD'yi TikTok konusunda "soyguncu mantığıyla" hareket etmekle suçladı

Tahran Yunus Emre Enstitüsü Çocuk Korosu'ndan Nevruz Konseri

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den ABD Kongresi'ne "Ukrayna'ya destek paketi" çağrısı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den ABD Kongresi'ne "Ukrayna'ya destek paketi" çağrısı
Rusya, ABD'li 227 yetkilinin ülkeye girişini yasakladı

Rusya, ABD'li 227 yetkilinin ülkeye girişini yasakladı
GÖRÜŞ - Putin'in beklenen zaferinin ötesinde Rusya'da başkanlık seçimleri

GÖRÜŞ - Putin'in beklenen zaferinin ötesinde Rusya'da başkanlık seçimleri
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet