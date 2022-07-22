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Dünya

AB'den Rusya'nın 5 AB ülkesini "dostane olmayan ülkeler" listesine eklemesine tepki

Avrupa Birliği, Rusya'nın 5 AB üyesi ülkeyi "dostane olmayan ülkeler" listesine almasını esefle karşıladığını bildirdi.

Selen Temizer   | 22.07.2022
AB'den Rusya'nın 5 AB ülkesini "dostane olmayan ülkeler" listesine eklemesine tepki

Brüksel

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Yunanistan, Danimarka, Slovenya, Slovakya ve Hırvatistan'ı "dostane olmayan ülkeler" listesine dahil ettiği belirtildi.

Açıklamada, "AB, dostane olmayan eylemlere ilişkin iddiaları, asılsız ve kabul edilemez bularak Rusya'yı bu tür tüm listeleri iptal etmeye çağırıyor. Bu karar, Rusya'nın AB ve üye ülkeleriyle tansiyonu artırmaya yönelik bir başka adımıdır." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararnamesi uyarınca oluşturulan "dostane olmayan ülkeler" listesine eklenen ülkelerin, Rusya'daki diplomatik misyonları ve konsolosluk görevlerinde yerel personel istihdamına sınırlama getirildiği duyurulmuştu.

Buna göre, Yunanistan için 34, Danimarka için 20, Slovakya için 16 kişilik yerel personel sınırı belirlendiği, Slovenya ve Hırvatistan'ın ise bundan sonra diplomatik misyonları ve konsolosluk görevlerinde yerel personel istihdam edemeyeceği bildirilmişti.

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