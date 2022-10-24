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Dünya

AB'de vatandaşların neredeyse yarısı hava kirliliğinden şikayetçi

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde yaşayan vatandaşların neredeyse yarısının son 10 yılda hava kalitesinin kötüleştiğini düşündüğünü duyurdu.

Selen Temizer   | 24.10.2022
AB'de vatandaşların neredeyse yarısı hava kirliliğinden şikayetçi

Brüksel

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, 27 üye ülkede düzenli olarak gerçekleştirilen Eurobarometer anketinin sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, vatandaşların yüzde 47'si son 10 yılda hava kalitesinin düştüğünü, yüzde 89'u solunum yolları ve kalp damar hastalıklarının kötü hava koşullarına bağlı olduğunu düşünüyor.

Komisyonun açıklamasında çevre, okyanuslar ve balıkçılıktan sorumlu üye Virginijus Sinkevicius'un "İnsanlar, bize nefes almak için temiz hava istediklerini söylüyor. Şehirlerde yaşayanlar, astım hastaları ve sanayi tesislerinin yakınında yaşayanlar endişeli ve bizden harekete geçmemizi istiyorlar. Komisyon, AB hava kalitesi standartlarını güçlendirmeye yönelik iddialı bir teklifle öncülük edecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) geçen sene revize ederek sıkılaştırdığı kılavuz çerçevesinde Komisyonun da yeni bir teklif hazırlığında olduğu bildirildi.

Almanya'da hükümet, vatandaşlar tarafından DSÖ'nün kuralları uyarınca mevzuatlarını yenilemedikleri ve gerekli önlemleri almadıkları için dava edilmişti, Belçika'da da üç bölgesel hükümetin aynı gerekçelerle dava edileceği duyurulmuştu.

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), geçen sene AB'de analiz ettiği 323 kentin yarısından fazlasında hava kalitesinin kötü olduğunu tespit etmişti. Avrupa Adalet Divanı, daha önce Bulgaristan, Polonya, Romanya, İtalya ve Macaristan'ın hava kirliliğinde yasal limitleri aştığına hükmetmişti.

Belçika'da vatandaşlar üç bölgesel hükümeti hava kirliliği nedeniyle dava edecek

Belçika'da vatandaşlar, ülkedeki üç bölgesel hükümeti hava kirliliğiyle ilgili üstlerine düşen yasal zorunlulukları yerine getirmedikleri gerekçesiyle dava etmeye hazırlanıyor.

Belçika merkezli "ClientEarth" isimli kar amacı gütmeyen kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, 9 vatandaşın, başkent Brüksel, Valon ve Flaman hükümetlerine karşı hava kirliliğiyle mücadeleyle ilgili gerekli mevzuatı kabul etmeyerek sağlıklarını tehlikeye atmaları nedeniyle dava açacağı duyuruldu.

Yazılı açıklamada, "Belçika makamları, hava kirliliği yasalarını değiştirmeyerek insanları, bilim adamlarının 'nefes almak için kabul edilebilir olduğunu' belirttiğinden dört kata kadar daha yüksek hava kirliliği seviyelerine maruz bırakıyor." iddiasında bulunuldu.

Açıklamada, "Çoğu solunum sağlığı sorunlarından muzdarip 9 müşteki, ClientEarth'teki çevre avukatlarıyla, yetkililerin kendilerini ve ailelerini tehlikeli kirlilikten korumak için en son bilim ışığında hava kalitesi yasalarını sıkılaştırmasını talep ediyor." bilgisi paylaşıldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, bu hafta içinde Dünya Sağlık Örgütünün geçen sene sıkılaştırdığı kurallar çerçevesinde hava kalitesiyle ilgili kurallarını revize etmesi bekleniyor.

Ancak Komisyonun teklifinin kabul edilmesinin uzun bir süreç gerektirdiği vurgulanan açıklamada, üye ülkelerin gelecek birkaç yıl boyunca yeni kurallara uymakla yükümlü olmayacağına dikkat çekildi.

Geçen ay Alman hükümeti de aynı gerekçe ile dava edilmişti.

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